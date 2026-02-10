Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 18:17

Происшествия
Главная / Новости /

KCS: в США женщина упала в канализацию и провела там несколько часов

В США женщина упала в канализацию и провела там несколько часов

Фото: 123RF.com/asgraphicsb24

В американском городе Канзас-Сити 40-летняя женщина несколько часов провела в ливневой канализации после того, как провалилась в открытый люк. Об этом сообщила газета Kansas City Star.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 4 февраля. Женщина упала в канализационный люк и застряла в трубе на глубине в несколько десятков метров.

На помощь прибыли местные пожарные. Им потребовалось почти 1,5 часа, чтобы поднять пострадавшую на поверхность. Работы завершились около 21:30.

После освобождения женщину доставили в больницу для медицинского осмотра. Ее состояние стабильное, добавило издание.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Омске провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию с ожогами более 60% тела. По факту случившегося правоохранители начали проверку. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что пожилой мужчина пострадал из-за повреждения подземного трубопровода.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика