KCS: в США женщина упала в канализацию и провела там несколько часов

Фото: 123RF.com/asgraphicsb24

В американском городе Канзас-Сити 40-летняя женщина несколько часов провела в ливневой канализации после того, как провалилась в открытый люк. Об этом сообщила газета Kansas City Star.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 4 февраля. Женщина упала в канализационный люк и застряла в трубе на глубине в несколько десятков метров.

На помощь прибыли местные пожарные. Им потребовалось почти 1,5 часа, чтобы поднять пострадавшую на поверхность. Работы завершились около 21:30.

После освобождения женщину доставили в больницу для медицинского осмотра. Ее состояние стабильное, добавило издание.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Омске провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию с ожогами более 60% тела. По факту случившегося правоохранители начали проверку. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что пожилой мужчина пострадал из-за повреждения подземного трубопровода.