В Омске пенсионер провалился в яму с кипятком и выжил

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

В Омске пенсионер провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию с ожогами более 60% тела, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 26 ноября около дома 53 по улице Малой Ивановской. По факту случившегося правоохранители начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мэр города Сергей Шелест в телеграм-канале рассказал, что пожилой мужчина пострадал из-за повреждения подземного трубопровода. В настоящее время он отключен, вскоре начнется его ремонт.

"Поручил руководителю "Тепловой компании" Владимиру Зиновьевичу Дмитриеву быть на связи с родственниками пострадавшего. Предприятие окажет максимальное содействие во время лечения и реабилитации", – указал Шелест.

Ранее двухлетний мальчик упал в открытый коллектор в Каменске-Уральском Свердловской области. Ребенок получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

После медицинского осмотра его родители отказались от госпитализации. Областная прокуратура организовала проверку после произошедшего.