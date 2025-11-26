Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 12:17

Происшествия

В Омске пенсионер провалился в яму с кипятком и выжил

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

В Омске пенсионер провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию с ожогами более 60% тела, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 26 ноября около дома 53 по улице Малой Ивановской. По факту случившегося правоохранители начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мэр города Сергей Шелест в телеграм-канале рассказал, что пожилой мужчина пострадал из-за повреждения подземного трубопровода. В настоящее время он отключен, вскоре начнется его ремонт.

"Поручил руководителю "Тепловой компании" Владимиру Зиновьевичу Дмитриеву быть на связи с родственниками пострадавшего. Предприятие окажет максимальное содействие во время лечения и реабилитации", – указал Шелест.

Ранее двухлетний мальчик упал в открытый коллектор в Каменске-Уральском Свердловской области. Ребенок получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

После медицинского осмотра его родители отказались от госпитализации. Областная прокуратура организовала проверку после произошедшего.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика