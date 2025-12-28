Мэр Нью-Йорка призвал горожан "сидеть дома и делать детей"

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на фоне выпавшего в городе снега попросил горожан остаться дома и заняться повышением демографии. Его слова передает телеканал ABC.

"Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка", – заявил Адамс.

В пятницу, 26 декабря, ожидалось около 18 сантиметров осадков. Этот показатель должен был стать самым большим в Нью-Йорке за последние четыре года. На следующий день губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения сразу в нескольких округах.

Предварительно, в ряде районов Нью-Йорка выпало свыше 15 сантиметров снега, а в некоторых местах – до 25 сантиметров. На фоне произошедшего в США было задержано и отменено свыше 10 тысяч рейсов.

Ранее режим ЧС был введен в двух поселках Елизовского района из-за отключения электроснабжения. Свет пропал на фоне обрыва линий электропередач шквалистым ветром и интенсивными осадками, которые обрушились на полуостров в субботу, 27 декабря.

Специалисты аварийных служб вели работы по восстановлению поврежденных электросетей. В поселках также были развернуты пункты временного размещения и организовано горячее питание. Спустя время подача электроэнергии была полностью восстановлена.

