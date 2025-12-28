28 декабря, 09:53В мире
Мэр Нью-Йорка призвал горожан "сидеть дома и делать детей"
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на фоне выпавшего в городе снега попросил горожан остаться дома и заняться повышением демографии. Его слова передает телеканал ABC.
"Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка", – заявил Адамс.
В пятницу, 26 декабря, ожидалось около 18 сантиметров осадков. Этот показатель должен был стать самым большим в Нью-Йорке за последние четыре года. На следующий день губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения сразу в нескольких округах.
Предварительно, в ряде районов Нью-Йорка выпало свыше 15 сантиметров снега, а в некоторых местах – до 25 сантиметров. На фоне произошедшего в США было задержано и отменено свыше 10 тысяч рейсов.
Ранее режим ЧС был введен в двух поселках Елизовского района из-за отключения электроснабжения. Свет пропал на фоне обрыва линий электропередач шквалистым ветром и интенсивными осадками, которые обрушились на полуостров в субботу, 27 декабря.
Специалисты аварийных служб вели работы по восстановлению поврежденных электросетей. В поселках также были развернуты пункты временного размещения и организовано горячее питание. Спустя время подача электроэнергии была полностью восстановлена.
Новости мира: сильнейшие снегопады накрыли США