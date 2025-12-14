Форма поиска по сайту

14 декабря, 11:53

Транспорт

Спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

Спасатели эвакуировали 200 человек, в том числе 50 детей, из снежных заносов на дорогах в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

В частности, в Энгельсском районе, вблизи свинокомплекса "Хвалынский", из застрявшего транспорта эвакуировано с помощью вездехода-болотохода 148 человек, в том числе 34 ребенка.

Помимо этого, на трассе Саратов – Самара, у поселка Варваровка, с помощью техники была пробита дорога для спасения беременной женщины и иных автомобилистов. В настоящее время на данном участке движение возобновлено.

Возле поселка Дубки удалось устранить затор, мешающий продвижению машин, а в Ровенском районе, неподалеку от населенного пункта Кривояр, было пробито 30 километров дороги для дальнейшего проезда скорой помощи к гражданам.

Кроме того, в Энгельсском районе спасены из застрявшей машины скорой помощи фельдшер, водитель и два пациента. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, задействованы все силы и средства для устранения последствий снежных заносов и оказания помощи гражданам.

Ранее затор в 80 километров парализовал движение на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на территории Иркутской области и Бурятии. Автомобили двое суток стояли из-за сильного снегопада, ветра и морозов до минус 30 градусов.

Помимо сложных метеоусловий, ситуацию усугубляли нарушения ПДД водителями большегрузов, которые выезжали на встречную полосу и блокировали проезд спецтехники. В соцсетях автомобилисты публиковали фото и видео с места событий, описывая ситуацию как "снежную кашу", а темп движения – как "черепаший".

