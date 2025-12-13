Форма поиска по сайту

13 декабря, 18:14

Общество

Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области на трое суток из-за гололедицы. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Там рассказали, что гололедица на дорогах в Московском регионе может образовываться до 21:00 вторника, 16 декабря. Также в Гидрометцентре напомнили, что 21:00 субботы, 13 декабря, действует предупреждение из-за ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 14 декабря, столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 6–8 градусов, в области – до минус 10 градусов. В дневное время в воскресенье в столице ожидается минус 4–6 градусов, в Подмосковье – около минус 8 градусов. Также будет дуть северо-западный ветер, скорость порывов которого достигнет 6–11 метров в секунду.

В Гидрометцентре также отметили, что на следующей неделе столбики термометров снова могут подняться выше нуля. Во вторник, 16 декабря, ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, при этом возможен снег.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, что в столице до конца месяца могут быть оттепели. По ее словам, сильные морозы для Москвы стали редкостью. В город вскоре может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.

Водоемы начали покрываться льдом в Москве

