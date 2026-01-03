03 января, 23:18Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ПВО России отразила атаку еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – указано в публикации мэра.
Украинские БПЛА начали атаковать столицу в субботу, 3 января. К настоящему времени уничтожено 18 беспилотников.
Из-за этого в аэропорту Внуково действуют ограничения. Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.