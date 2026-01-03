Собянин: отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО России отразила атаку еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – указано в публикации мэра.

Украинские БПЛА начали атаковать столицу в субботу, 3 января. К настоящему времени уничтожено 18 беспилотников.

Из-за этого в аэропорту Внуково действуют ограничения. Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.