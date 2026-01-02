02 января, 03:57Политика
Россия передала США данные с дрона, пытавшегося атаковать резиденцию Путина
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Россия передала американской стороне расшифровки данных украинского беспилотника, который был сбит во время попытки атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер БПЛА были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.
"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", – заявил во время передачи начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Об атаке на резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, стало известно в ночь на 29 декабря. Всего ВСУ запустили 91 дрон.
Вражеские беспилотники были запущены из Сумской и Черниговской областей, а траектория их полета пролегала через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Согласно отчету ВКС России, нападение было целенаправленным, тщательно спланированным и эшелонированным.
После случившегося Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о пересмотре Москвой переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта. Сам Трамп осудил данную атаку и назвал ее "плохим развитием событий".
Трамп заявил, что очень рассержен ударом ВСУ по резиденции Путина