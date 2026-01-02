Россия передала США данные с дрона, пытавшегося атаковать резиденцию Путина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия передала американской стороне расшифровки данных украинского беспилотника, который был сбит во время попытки атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер БПЛА были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", – заявил во время передачи начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

Об атаке на резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, стало известно в ночь на 29 декабря. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

Вражеские беспилотники были запущены из Сумской и Черниговской областей, а траектория их полета пролегала через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Согласно отчету ВКС России, нападение было целенаправленным, тщательно спланированным и эшелонированным.

После случившегося Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о пересмотре Москвой переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта. Сам Трамп осудил данную атаку и назвал ее "плохим развитием событий".