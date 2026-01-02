Форма поиска по сайту

Медведчук связал атаку на резиденцию Путина со страхом Зеленского

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Toby Melville

Cтрах перед неминуемым поражением подтолкнул украинского президента Владимира Зеленского совершить атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Таким мнением поделился бывший глава запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Он назвал чушью доводы о том, что атака ВСУ планировалась на другой объект. Медведчук указал, что Новгородскую область и зону боевых действий разделяют более тысячи километров.

"На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью", – говорится в статье Медведчука на сайте движения "Другая Украина".

Политик предположил, что таким образом Зеленский попытался "запугать" Кремль и заставить российскую сторону пойти на уступки в рамках переговоров по урегулированию конфликта.

Украина запустила беспилотники в сторону резиденции Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Всего к атаке был привлечен 91 дрон.

В Кремле произошедшее охарактеризовали террористическим актом, подчеркнув, что российские военные готовы ответить на подобные действия Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг факт нападения, назвав обвинения сфабрикованными.

Сам Путин, комментируя инцидент, заявил о намерении пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной. В связи с этим европейские лидеры организовали срочный созвон.

США намерены выяснить обстоятельства атаки на резиденцию Владимира Путина

