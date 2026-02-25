Форма поиска по сайту

25 февраля, 22:57

Происшествия

Житель Подмосковья стал фигурантом дела о секте "Царская империя"

Фото: МАХ/"Следком"

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело против местного жителя за участие в деятельности секты, посягающей на права граждан, и ее пропаганду. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в 2023 году мужчина вступил в ряды секты. После чего по правилам секты уничтожил документы, отказался от уплаты налогов и сборов, службы в армии и соблюдения законов РФ.

Занимая различные должности в структуре, фигурант пропагандировал организацию, призывал к отказу от исполнения гражданских обязанностей и совершению противоправных действий.

О незаконной деятельности мужчины стало известно в ходе расследования уголовного дела о пропаже женщины и двух ее дочерей, прибывших во Владимирскую область для жизни в секте.

Их местонахождение оперативно установили, а при обысках у подозреваемого изъяли литературу и инструкции для новых участников. На допросе фигурант отказался давать показания, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

До этого руководители организации – Леонид Власов, Александр Кормишенко и Никита Шостак – уже привлекались к уголовной ответственности за создание и руководство подобной организацией и публичные призывы к террористической деятельности.

Все они находятся под стражей. По данным СМИ, речь идет о секте "Царская империя", члены которой отказываются от документов и призывают не соблюдать законы РФ.

Ранее правоохранители пресекли в Санкт-Петербурге собрание примерно 70 участников проукраинской квазирелигиозной организации "Школа единого принципа". Мероприятие проводилось в Адмиралтейском районе, в нем принимали участие люди из разных регионов России.

