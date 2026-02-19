Форма поиска по сайту

19 февраля, 12:04

Происшествия

Младшую из найденных сестер во Владимирской области вернули отцу в Санкт-Петербург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Младшая из найденных во Владимирской области сестер, пропавших в Санкт-Петербурге, была передана отцу. Ее дальнейшее место жительства определят в гражданском порядке, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.

Ведомство уточнило, что в отдел были доставлены для допроса все участники инцидента. Следствие установило, что дети живы и в их отношении не совершалось противоправных действий.

Об исчезновении 11-летней и 18-летней девочек стало известно 9 февраля. Ориентировки были распространены, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще в 13 регионах России.

СМИ сообщали, что мать девочек может быть вовлечена в деятельность опасной религиозной секты под названием "Русская православная церковь – Царская империя". Во главе этой организации стоят бывший заключенный, называющий себя "патриархом-царем-пророком Ильей", и его ближайший соратник, "митрополит" Енох.

Указывалось, что женщина с октября 2024 года проживает вместе с этой группировкой в Ульяновской области и, возможно, оказывает влияние на старшую дочь, которая поддерживает религиозный выбор матери.

18 февраля пропавшие девочки и их мать были найдены во Владимирской области. Установить их местоположение удалось в рамках совместной работы следователей и оперативников.

Дело об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге взял под контроль центральный аппарат СК

