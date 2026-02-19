РИА Новости: бизнесмен Потанин попросил запретить экс-супруге судиться в Лондоне

Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев

Президент "Норильского никеля" Владимир Потанин попросил Арбитражный суд Москвы запретить его бывшей супруге Наталии продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Лондона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, разбирательство в Лондоне может привести к пересмотру вынесенного еще в 2018 году окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.

"Для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий", – подчеркнул источник.

По его мнению, это может привести к введению новых санкций против компании, ее партнеров и контрагентов.

Согласно материалам, заявление Потанина поступило в Арбитражный суд столицы 18 февраля. К рассмотрению оно еще не принято. По словам адвоката Дмитрия Мальбина, запрет на продолжение судиться за рубежом в качестве обеспечительной меры является общепринятой мировой практикой.

"В случае если английский суд запросит чувствительную информацию о "Норникеле", господин Потанин может оказаться между молотом и наковальней, ибо раскрытие такой информации прямо запрещено антисанкционным законодательством РФ", – подчеркнул Мальбин.

К тому же Потанин крайне ограничен в возможности защищать свои интересы в иностранных судах. Россия является для него единственной возможной юрисдикцией для защиты.

Потанины развелись в 2014 году. В ходе нескольких судебных процессов в России экс-супруга бизнесмена добилась раздела совместного имущества и получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.

Согласно документам, истцами выступили родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая супруга Сана Оша. Предварительное заседание по делу запланировано на март.