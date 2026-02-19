"Эксмо" изъяло из продажи книгу Мураками из-за претензий прокуратуры Симферополя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Издательство "Эксмо" приостановило продажу романа японского писателя Харуки Мураками "Кафка на пляже" после обращения прокуратуры Киевского района Симферополя. Об этом рассказал гендиректор издательства Евгений Капьев в беседе с ТАСС.

По его словам, у правоохранителей возникли претензии к содержимому книг. При этом он отказался уточнять более конкретные подробности.

Вместе с тем Капьев добавил, что издательство направило роман на экспертизу.

В конце прошлого года произведение Стивена Кинга "Оно" было снято с продажи на маркетплейсах и в книжных магазинах в России. Как пояснили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, данная продукция может быть запрещена в России или нарушать правила площадки.

Позднее стало известно, что издательство АСТ продлило права на книги Кинга, которые вышли в России до 2022 года. Книги американского продолжат издавать в России. При этом его последние тексты недоступны для лицензирования в стране.