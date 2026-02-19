Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 15:31

Культура

"Эксмо" изъяло из продажи книгу Мураками из-за претензий прокуратуры Симферополя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Издательство "Эксмо" приостановило продажу романа японского писателя Харуки Мураками "Кафка на пляже" после обращения прокуратуры Киевского района Симферополя. Об этом рассказал гендиректор издательства Евгений Капьев в беседе с ТАСС.

По его словам, у правоохранителей возникли претензии к содержимому книг. При этом он отказался уточнять более конкретные подробности.

Вместе с тем Капьев добавил, что издательство направило роман на экспертизу.

В конце прошлого года произведение Стивена Кинга "Оно" было снято с продажи на маркетплейсах и в книжных магазинах в России. Как пояснили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, данная продукция может быть запрещена в России или нарушать правила площадки.

Позднее стало известно, что издательство АСТ продлило права на книги Кинга, которые вышли в России до 2022 года. Книги американского продолжат издавать в России. При этом его последние тексты недоступны для лицензирования в стране.

Читайте также


культура

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика