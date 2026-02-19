19 февраля, 16:03Политика
Дмитриев назвал фейком новости о сделке на 12 трлн долларов между РФ и США
Фото: ТАСС/POOL/MAXIM SHEMETOV
Информация издания Economist о том, что Россия предложила США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций, – фейк. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, снятие санкций с России – в интересах самих США, так как после ухода с российского рынка потери американских компаний составили более 300 миллиардов долларов.
При этом на своей странице в соцсети X Дмитриев отметил, что потенциальный портфель совместных проектов России и США может составить 14 триллионов долларов.
В январе президент США Дональд Трамп рассказал, что поддержал законопроект о новых санкциях против России. Однако глава Штатов выразил надежду, что использовать его не придется.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США противоречат их заявлениям о возможном инвестиционном сотрудничестве с Россией. Он отметил, что американцы вводят санкции в ответ на готовность Москвы к их плану урегулирования украинского конфликта, вытесняют российские компании из Венесуэлы и объявляют Кубу угрозой из-за России.