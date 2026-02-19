Форма поиска по сайту

19 февраля, 17:31

Общество
Оценки по математике у детей с ожирением оказались хуже

Ученые обнаружили связь между избыточным весом и успеваемостью по математике у детей

Фото: depositphotos/SSilver

Дети с ожирением и избыточной массой тела демонстрируют худшие результаты по математике. Об этом заявила заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н. И. Пирогова и руководитель НИИ педиатрии РНЦХ имени Б. В. Петровского Лейла Намазова-Баранова.

Онлайн-заседание Научного совета РАН по наукам о жизни состоялось в четверг, 19 февраля в ММПЦ "Россия сегодня". Главной темой обсуждения стали современные методы исследования микробиоты и подходы к поддержанию здоровой микрофлоры человека.

"Это наша работа, проведена на большой популяции 1,5 тысячи детей среднего школьного возраста, которых мы проанализировали с точки зрения их в том числе индекса массы тела, вернее, SDS индекса массы тела и когнитивных функций. И оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике. А это что означает? Что в будущем это совсем другой интеллектуальный потенциал страны", – сказала эксперт.

Она отметила, что у таких детей ось "кишечник – мозг" функционирует неправильно. При этом у детей с недостаточным питанием эти эффекты выражены слабее. Кроме того, изучение морфометрии мозга впервые показало значительное увеличение объема белого вещества, что связано с изменениями серого вещества, подчеркнула ученый.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сравнил растущее количество случаев ожирения среди подростков с эпидемией. По его словам, данное заболевание фиксируется во всех возрастных группах. Однако наибольшая выраженность наблюдается среди детей и подростков в возрасте 15–17 лет.

образованиеобщество

