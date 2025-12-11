"Известия": в России создадут природный аналог "Оземпика" из экстракта лиственницы

Фото: depositphotos/alexraths

Ученые Сеченовского университета приступили к разработке нового препарата для лечения ожирения, аналога "Оземпика", основанного на дигидрокверцетине – флавоноиде, получаемом из сибирской лиственницы. Об этом сообщает газета "Известия".

Данное вещество раньше применяли в качестве антиоксиданта. Однако в ходе экспериментов на животных выяснилось, что дигидрокверцетин способен снижать массу тела примерно на 5% ежемесячно.

Ученые отметили, что многие существующие средства для борьбы с лишним весом имеют побочные эффекты и не подходят для всех пациентов. Поэтому разработка более безопасных альтернатив остается важной задачей. Основная цель исследователей сейчас заключается в повышении биодоступности дигидрокверцетина.

"Мы делаем композиции дигидрокверцетина с различными соединениями, в частности, пытаемся повысить биологическую доступность за счет добавления основных аминокислот – лизина, аргинина, гистидина. Проводим оценку полученных композиций, и ту, которая окажется наиболее эффективной, планируем использовать на следующем этапе исследования", – заявил доцент кафедры химии Сеченовского университета Роман Терехов.

Следующим этапом планируются провести эксперименты на животных, после чего ожидается создание первого препарата на основе природных полифенолов.

По словам ученых, флавоноиды обладают противовоспалительными свойствами и улучшают обмен веществ. Однако для окончательных выводов о возможности применения дигидрокверцетина в лечении ожирения необходимы клинические испытания.

Исследование проводится при поддержке Российского научного фонда. Оно уже было представлено на Конгрессе молодых ученых в "Сириусе".

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин еще в начале октября сравнил растущее количество случаев ожирения среди подростков с эпидемией. По его словам, данное заболевание фиксируется во всех возрастных группах. Однако наибольшая выраженность наблюдается среди детей и подростков в возрасте 15–17 лет.

Камкин подчеркнул, что ожирение у детей приводит к повышенному риску смерти во взрослом возрасте от ишемической болезни сердца и инсульта. Кроме того, дети с лишним весом испытывают трудности с дыханием и склонны к гипертонии.