11 декабря, 20:50

Общество
Кардиолог Чайковская: насморк может привести к проблемам с сердцем

Кардиолог предупредила о риске тахикардии из-за насморка

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Насморк может привести к проблемам с сердцем, например к состоянию, при котором увеличивается частота сердечных сокращений. Об этом предупредила кардиолог Мария Чайковская в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, воспаление слизистой оболочки носа активирует чувствительные ветви блуждающего нерва, который регулирует сердечный ритм. Это может вызвать временные перебои в работе сердца.

"Обильные выделения, отек, частое сморкание или переход на ротовое дыхание могут вызывать короткие скачки или провалы пульса, ощущение толчков, легкую тахикардию или, наоборот, замедление пульса", – написала врач.

Кроме того, на нарушение работы сердечно-сосудистой системы могут влиять кашель и аллергический насморк, продолжила Чайковская. Однако данное является нормальной физиологической реакцией организма.

Ранее россиянам дали советы по борьбе с зависимостью от сосудосуживающих капель для носа. По словам отоларинголога Ильяны Гончаровой, снижение дозы таких средств является лучшим средством для борьбы.

Она уточнила, что препараты снимают отек слизистой и облегчают дыхание, но при длительном использовании вызывают привыкание. Во избежание этого врач советует применять капли не дольше 1–2 дней.

Врачи предупредили о тяжелых последствиях от злоупотребления назальными каплями

