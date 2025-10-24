Врач Харина: безопасно пользоваться назальными спреями максимум 2–3 раза в день

Россияне потратили на назальные спреи в 2025 году более 40 миллиардов рублей, сообщили СМИ. При этом врачи предупредили, что подобные препараты вызывают зависимость, снимать которую приходится в том числе хирургическим путем. Как не попасть в подобную ситуацию, расскажет Москва 24.

Нечем дышать

Продажи назальных спреев в 2025 году достигли 41,1 миллиарда рублей, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на аналитиков системы "Честный знак". По их данным, за последние три года подобные препараты стали покупать чаще на 28,5%. В Москве же в 2025-м на 10 тысяч человек приходится 18,5 тысячи проданных упаковок – наиболее высокий показатель в стране, уточнили эксперты.

При этом опрошенные журналистами врачи предупредили, что такие спреи вызывают зависимость из-за сильнодействующего вещества ксилометазолин. Этот компонент есть в ряде популярных на рынке препаратов. Чаще всего привыкание формируется во время болезни, когда пациенты используют назальные препараты дольше трех дней, утверждают эксперты.

На этом фоне столичные отоларингологи отметили возросший спрос на вазотомию носа, сообщили СМИ. Это операция, которая избавляет от капельной зависимости. По словам врачей, в среднем в одной московской клинике проводится порядка пяти-шести подобных вмешательств в день. При этом чаще всего к врачам обращаются мужчины 30–45 лет, уточнили они.

Отоларинголог высшей категории Алексей Кошелев в беседе с НСН связал повышенный интерес россиян к спреям с ростом патологий носа и его пазух, началом сезона гриппа и ОРВИ, а также увеличением количества случаев аллергических и хронических заболеваний.





Алексей Кошелев отоларинголог высшей категории Люди относятся к назальным спреям достаточно легко. Они считают, что это простые и безопасные капельки. Люди не читают инструкции, а там написано, что пользоваться такими спреями можно ограниченное количество времени. Детям – не более 5–7 дней, взрослым – не более 10 дней.

Ранее врач-оториноларинголог Арина Кирсанова дала в программе "Доктор 24" общие советы при простуде. В частности, при насморке не рекомендуется использовать тканевые носовые платки, так как они накапливают много бактерий. Кроме того, она рекомендовала воздержаться от прогревания носа, которое способствует дальнейшему распространению патогенов. Это опасно тяжелыми осложнениями вплоть до сепсиса, подчеркнула специалист.

Кроме того, нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики, так как это приводит к резистентности и не помогает в лечении насморка, резюмировала она.

Как восстановить дыхание?

Под воздействием таких веществ, как ксилометазолин или оксиметазолин, происходит резкое сокращение слизистых оболочек. Это и вызывает зависимость от спреев, рассказал Москве 24 отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.





Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Поскольку носовая раковина отекает во время воспаления, нос перестает дышать. Сосудосуживающие капли компенсируют это состояние, но при этом функция носовой раковины нарушается. Организм просит поступления капель извне в гораздо большей концентрации, чем расходуется изнутри на нужды самого дыхания при насморке.

Эксперт подчеркнул, что на этом фоне функция выброса адреналина внутрь носовой раковины нарушается практически полностью буквально за две недели, из-за чего человек становится зависимым от этих препаратов.

"Таким образом, получается безвыходная ситуация: не пользоваться спреем не получается, а капать человек уже не хочет. Потом ему приходится обращаться к врачу, который старается постепенно вывести пациента на качественное дыхание", – отметил Зайцев.

Если это невозможно и носовая раковина стала дряблой, приходится прибегать к амбулаторной операции под названием радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин. Альтернатива – криоорошение полости носа, при которой жидкий азот тонизирует носовую раковину и человек может дышать, добавил отоларинголог.

А вот подслизистую вазотомию нижних носовых раковин специалист назвал весьма серьезной травматичной процедурой. Если есть возможность, лучше сделать амбулаторную операцию, которая не требует наркоза, сказал Зайцев.

"Чем дольше человек с зависимостью от капель не обращается к врачу, тем больший хирургический объем придется выполнить для излечения", – обратил внимание эксперт.

Врач-отоларинголог Дарья Харина в беседе с Москвой 24, уточнила, что во время подслизистой вазотомии разрушаются кавернозные тела, чтобы они не могли наполняться кровью. По ее словам, обычно человек может нормально дышать через две недели после воздействия.





Дарья Харина врач-отоларинголог После операции может сохраняться небольшой отек. Пациенту главное перетерпеть и не пользоваться каплями в этот период и не делать это в дальнейшем, потому что зависимость может вернуться.

Эксперт подчеркнула, что на первом этапе врач старается излечить зависимость консервативным путем. В частности, пациентам советуют не пользоваться каплями в течение двух недель, и дыхание может нормализоваться. Однако, если есть грубые анатомические нарушения вроде искривления перегородки носа, аденоиды или хронический синусит, без операции не обойтись, добавила она.

"При длительном использовании сосудосуживающих спреев лучше обратиться к врачу. Может оказаться, что в них находится аллергический компонент или в носу присутствуют анатомические нарушения, инфекции, из-за чего и возникают трудности", – отметила Харина.

По словам врача-отоларинголога, в целом современные назальные спреи достаточно безопасны, однако нельзя превышать дозировку, использовать больше 2–3 раз в день. Если же через 5 дней заложенность сохраняется, стоит обратиться к врачу для коррекции лечения, резюмировала Харина.

