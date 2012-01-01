Отоларинголог Шарифулина назвала основные ошибки при промывании носа

Часто растворы для носа используют неправильно, поэтому возникают осложнения. Как избежать негативной реакции на лечение, рассказала врач-отоларинголог Любовь Шарифулина в программе "Доктор 24".
Выбираем раствор
Существует много спреев для полости носа, которые можно найти в аптеках. Однако их необходимо использовать только после консультации со специалистом, рассказала Любовь Шарифулина.
При необходимости врач может назначить физиологический (0,9%) или гипертонический раствор – в последнем концентрация соли выше, объяснила отоларинголог.
Кроме того, часто смесь для носа изготавливают самостоятельно, не учитывая дозировку. Однако врач не советует этого делать. Например, в составе физиологического раствора (0,9%) находится 9 граммов соли на литр воды, что сложно рассчитать в других пропорциях. Если жидкость будет слишком концентрированной, то навредит слизистой оболочке.
Как промывать
Балончиками с раствором лучше пользоваться над раковиной, наклонив голову под углом в 90 градусов.
Проводить процедуру следует осторожно: без лишнего напора, два-три раза в день. Это поможет избежать осложнений, добавила врач.
Также стоит помнить о противопоказаниях. К ним относятся инородные тела в полости носа, особенно у детей. Помимо этого, нельзя обрабатывать пазухи при кровотечениях, заключила Шарифулина.