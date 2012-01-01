Отоларинголог Шарифулина назвала основные ошибки при промывании носа

Часто растворы для носа используют неправильно, поэтому возникают осложнения. Как избежать негативной реакции на лечение, рассказала врач-отоларинголог Любовь Шарифулина в программе "Доктор 24".

Выбираем раствор

Существует много спреев для полости носа, которые можно найти в аптеках. Однако их необходимо использовать только после консультации со специалистом, рассказала Любовь Шарифулина.





Любовь Шарифулина врач-отоларинголог Слизистая оболочка носа устроена так, что очищается самостоятельно. Этому способствуют определенные клетки, которые выводят слизь вместе с вирусами. Поэтому в качестве профилактики промывание не рекомендуется.

При необходимости врач может назначить физиологический (0,9%) или гипертонический раствор – в последнем концентрация соли выше, объяснила отоларинголог.

Кроме того, часто смесь для носа изготавливают самостоятельно, не учитывая дозировку. Однако врач не советует этого делать. Например, в составе физиологического раствора (0,9%) находится 9 граммов соли на литр воды, что сложно рассчитать в других пропорциях. Если жидкость будет слишком концентрированной, то навредит слизистой оболочке.

Как промывать

Балончиками с раствором лучше пользоваться над раковиной, наклонив голову под углом в 90 градусов.





Любовь Шарифулина врач-отоларинголог Кончик спрея помещается в одну ноздрю. В этот момент можно задержать дыхание или дышать ртом. Нажимая на баллон в течение пяти-шести секунд, нужно контролировать ощущения.

Проводить процедуру следует осторожно: без лишнего напора, два-три раза в день. Это поможет избежать осложнений, добавила врач.

Также стоит помнить о противопоказаниях. К ним относятся инородные тела в полости носа, особенно у детей. Помимо этого, нельзя обрабатывать пазухи при кровотечениях, заключила Шарифулина.