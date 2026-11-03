Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 21:55

В мире

Карл III назвал работорговлю в британских колониях позорной главой истории

Фото: legion-media.com/PA Images/Alamy

Король Великобритании Карл III заявил, что работорговля в британских колониях является позорной главой истории и ужасной несправедливостью. Об этом монарх сказал на саммите Содружества наций в городе Сент-Джонс (Антигуа и Барбуда), передает Sky News.

"Мы не можем изменить действия тех, кто жил до нас. Однако мы можем извлечь уроки из прошлого", – отметил король.

По словам Карла III, торговля порабощенными людьми через Атлантику до сих пор "бросает тень" на эти острова и других участников Содружества, а сама эта страница истории наполняет его сердце ужасом, а душу – "глубочайшей личной скорбью".

При этом король подчеркнул: история учит, что "последнее слово не остается за злом". Британское колониальное наследие он описал как сочетание "достижений и ошибок". Исправлять промахи прошлого монарх намерен через современные партнерства, в том числе за счет расширения доступа к образованию, вложений в рабочие места, роста торговли внутри Содружества и мер по борьбе с изменением климата.

Ранее Карл III, прибывший на Багамские острова с визитом, заявил, что работорговля в колониях Карибского бассейна принесла "великие страдания". Он отметил богатство местной культуры, но признал, что она частично "была рождена во тьме".

Также президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али обратился к Карлу III с призывом принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю, которую вела Британия в колониальную эпоху. При этом Али приветствовал то, что британский король осуждает работорговлю.

Читайте также


за рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика