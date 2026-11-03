Карл III назвал работорговлю в британских колониях позорной главой истории

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Король Великобритании Карл III заявил, что работорговля в британских колониях является позорной главой истории и ужасной несправедливостью. Об этом монарх сказал на саммите Содружества наций в городе Сент-Джонс (Антигуа и Барбуда), передает Sky News.

"Мы не можем изменить действия тех, кто жил до нас. Однако мы можем извлечь уроки из прошлого", – отметил король.

По словам Карла III, торговля порабощенными людьми через Атлантику до сих пор "бросает тень" на эти острова и других участников Содружества, а сама эта страница истории наполняет его сердце ужасом, а душу – "глубочайшей личной скорбью".

При этом король подчеркнул: история учит, что "последнее слово не остается за злом". Британское колониальное наследие он описал как сочетание "достижений и ошибок". Исправлять промахи прошлого монарх намерен через современные партнерства, в том числе за счет расширения доступа к образованию, вложений в рабочие места, роста торговли внутри Содружества и мер по борьбе с изменением климата.

Ранее Карл III, прибывший на Багамские острова с визитом, заявил, что работорговля в колониях Карибского бассейна принесла "великие страдания". Он отметил богатство местной культуры, но признал, что она частично "была рождена во тьме".

Также президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али обратился к Карлу III с призывом принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю, которую вела Британия в колониальную эпоху. При этом Али приветствовал то, что британский король осуждает работорговлю.

