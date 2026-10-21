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02:39

Политика

Сенат Франции окончательно отменил закон XVII века о рабстве

Фото: ТАСС/EPA/Firas Abdullah

Сенат Франции в окончательном чтении единогласно проголосовал за отмену законодательного акта XVII века, регулировавшего положение рабов во французских колониях. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты парламента.

В заседании приняли участие 320 членов палаты. Незадолго до этого проект закона также получил единогласную поддержку в Национальном собрании – нижней палате парламента.

Документ обязывает правительство Франции подготовить доклад о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях, а также о месте, отведенном истории рабства в школьных программах. Как отмечает газета Ouest-France, законопроект обходит стороной "деликатный вопрос о репарациях", которых добивается ряд зарубежных территорий.

Ранее президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Великобритании Карла III принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю, которую вела Британия в колониальную эпоху.

Обращение прозвучало за неделю до старта турне Карла III по Карибскому бассейну. В программе поездки – Багамы, Гайана и Антигуа и Барбуда. В каждой из этих стран монарх выступит с речью, а также примет участие в саммите стран Содружества наций.

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