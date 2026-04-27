Эксперт Лоикова назвала Мьянму, Камбоджу и Лаос опасными для трудоустройства странами

27 апреля, 16:06

Суровая командировка: как избежать трудового рабства за рубежом

Москвичка стала жертвой мошеннической схемы с трудоустройством за рубежом и попала в скам-центр в Мьянме, сообщают СМИ. Как защититься от подобных схем, разбиралась Москва 24.

Подлинное рабство

Москвичку освободили из трудового рабства в скам-центре на территории Мьянмы, сообщил телеграм-канал Baza. По данным СМИ, 30-летняя девушка нашла в интернете вакансию переводчика в крупной азиатской компании с обещанной зарплатой до 10 тысяч долларов в месяц. Она согласилась, так как мечтала открыть собственную студию дизайна.

За границей у нее отобрали документы, после чего угрозами и пытками заставили работать на мошенников в скам-центре. Родственники долгое время не знали о ее состоянии, так как с девушкой не было связи. Спустя несколько недель близкие обратились к правозащитнику, который занимается освобождением россиян из трудового плена.

Вызволение стало возможным благодаря скоординированной работе представителя МВД РФ в Таиланде, Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом, МИД России и армейского подразделения Мьянмы, говорится в публикации. Для этого военные провели спецоперацию на границе. Пострадавшую отправили в центр временного содержания для иностранцев, где должны подготовить документы для ее возвращения на родину.

По словам посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, ранее другую девушку обманным путем вывезли из Таиланда в Мьянму в начале сентября 2025 года – ей обещали работу модели, а предложение она нашла в неизвестном телеграм-канале. Всего в 2025 году из мошеннических центров было освобождено четверо россиян, отметил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

СМИ утверждают, что условия в подобных учреждениях различаются. Например, одну из спасенных три недели держали в бараке, где избивали, заставляли спать на полу и кормили только рисом. При этом крупнейший центр KK Park, по сути, является автономным городом с магазинами, кафе, спа и казино, но территория находится под строгой охраной, а за невыполнение жесткого месячного плана сотрудников избивают.

Проблема трудового рабства не ограничивается зарубежьем: ранее в Тюмени задержали шестерых человек, подозреваемых в похищении не менее 20 человек с целью принудительного труда. По данным регионального Следственного комитета, организованная группа действовала с 2018 года. Жертвами становились люди, злоупотребляющие алкоголем, бездомные и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Их обманом заманивали в квартиры Тюмени, где удерживали и избивали, а затем вывозили на стройки в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Меры предосторожности

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, случаи трудового рабства можно разделить на два основных типа. Первый – физическое удержание и насилие: под угрозой оружия, с избиениями и полной изоляцией. Подобная криминальная схема чаще всего встречается в странах Юго-Восточной Азии – Мьянме, Камбодже, Лаосе, рассказала она Москве 24.

"Второй тип – долговая или трудовая кабала, когда людей заманивают, а затем создают невыносимые финансовые условия", – добавила специалист.

Кроме того, множество человек в РФ могут быть вовлечены в серые схемы, когда работодатель не оформляет договоры, не платит налоги, лишает сотрудников всех соцгарантий – больничных, отпусков и пенсий. Это не рабство в классическом понимании, но делает человека бесправным и зависимым, пояснила Лоикова.

Она напомнила, что МВД России регулярно предупреждает граждан о признаках опасных предложений. Первое – неадекватно высокая зарплата. Обещание дохода, в разы превышающего рыночную стоимость труда, – основной крючок. Второе – упрощенный процесс отбора: кандидата берут без серьезного собеседования, не проверяют квалификацию, рекомендации и резюме, а также не требуют рассказать о проектах.

"Либо, наоборот, заставляют пройти странное обучение или стажировку. Все это может происходить онлайн, порой даже не получится увидеть того, с кем придется взаимодействовать. Вся коммуникация идет через почту или мессенджеры в закрытом канале. Не приглашают на собеседование в офис, у компании нет нормального сайта и официальных координат", – уточнила эксперт.

Третий "красный флаг" – требование предоплаты. Любая просьба перевести деньги за оформление документов, налоговые сборы, визу, обучение, спецпропуск – стопроцентное мошенничество. Легальные работодатели никогда не берут с соискателей плату за трудоустройство, подчеркнула HR.

"Четвертый – серая юрисдикция: приглашают работать в страну со сложной политической ситуацией, в компанию, зарегистрированную в офшоре, просят оформить не трудовую, а туристическую визу или утверждают, что документы вообще не нужны. Пятый – размытые обязанности: обещают золотые горы и прекрасные условия, но толком не объясняют, чем конкретно нужно заниматься", – добавила Лоикова.

Например, такие "работодатели" пишут: "Крупная азиатская компания, международный маркетинг, работа с клиентами" – без какой-либо конкретики. Кроме того, большинство вакансий, которые в итоге привели к таким ситуациям, распространялись в непроверенных, локальных группах и телеграм-каналах.

"Чтобы узнать потенциального работодателя, я бы рекомендовала следующие шаги. Первое – проверьте юридическое лицо через Федеральную налоговую службу (для российских компаний). Узнайте, существует ли организация на самом деле, не находится ли она в процессе банкротства или ликвидации", – сказала эксперт.

Она также посоветовала искать реальные отзывы на независимых форумах и в профессиональных сообществах, а не на сайте самой компании, где их могли написать за деньги сами мошенники.

"Ищите информацию в госорганах и СМИ. МВД и другие ведомства часто предупреждают о новых мошеннических схемах. Поищите новости о компании с тегами "черный список", – пояснила специалист.

Задавайте конкретные вопросы: каков точный адрес офиса, кто непосредственный руководитель, будет ли заключен официальный трудовой договор или контракт, какие пункты в нем прописаны, могут ли выслать шаблон этого договора, кто будет оплачивать перелет, визу, проживание. В нормальных компаниях это часто делает работодатель официально, а не через переводы физлицу.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Также Лоикова посоветовала соискателю, которого пригласили на работу за границу, обратиться в посольство или консульство Российской Федерации в этой стране. Им могут быть известны случаи обмана соотечественников в регионе.

"Лучше потратить неделю на тщательную проверку подозрительной вакансии, чем потом месяцы или годы пытаться выбраться из рабства. Оказавшись в ситуации давления или подозревая мошенничество, нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и консульские службы", – посоветовала Лоикова.

Кроме того, она подтвердила, что в России встречаются случаи рабского труда.

"Существуют работные дома, псевдореабилитационные центры для бездомных и других, попавших в трудную жизненную ситуацию, могут быть даже целые сети таких домов. Людей вывозят на работу, а заработанные деньги присваивают. Принудительный труд в отдаленных регионах – на фермах, полях, кирпичных заводах, рыболовстве, лесозаготовках", – добавила Лоикова.

Жертвы трудятся бесплатно или за очень низкую оплату, у них отбирают документы и селят в нечеловеческие условия. При этом использование рабского труда – уголовное преступление (статья 127.2 УК РФ), заключила эксперт.

Веткина Анастасия

