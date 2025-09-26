Неизвестные вывезли россиянку из Таиланда обманным путем

Фото: depositphotos/anekoho

Неизвестные обманным путем вывезли гражданку России с территории Таиланда в Мьянму, рассказал посол РФ в стране Евгений Томихин.

"В начале сентября обманным путем была вывезена с территории Таиланда в Мьянму для предполагаемой принудительной работы в печально известных колл-центрах", – приводит слова Томихина ТАСС.

Он уточнил, что изначально россиянке обещали работу модели в Таиланде. Данное предложение она получила в одном из неизвестных телеграм-каналов.

"К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму", – добавил посол.

Он также подчеркнул, что дипведомство принимает комплекс мер для спасения женщины.

Ранее в Бангкоке пропала россиянка Эрика Владыко. Женщина оставила дочь в отеле и уехала на такси, связь с ней была потеряна после посещения ночного клуба.

Как писали СМИ, дочку женщины передавали в детский дом, где ее навещала подруга семьи. Позже к девочке приехала бабушка. Все это время российское посольство находилось в контакте с родными туристки и тайскими правоохранителями.

Спустя время стало известно, что Владыко найдена. Прокуратура Приморского края начала проверку в отношении женщины.