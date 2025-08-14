Пропавшая у берегов Сахалина дайвер найдена живой

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Пропавшая у сахалинского острова Монерон (находится в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. – Прим. ред.) дайвер найдена живой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасательное судно заметило женщину в 15 километрах от берега и доставило на остров Монерон. Дайвера осмотрел медработник, который входит в состав группы МЧС России.

Информация об исчезновении женщины во время группового погружения у острова Монерон поступила в службу 112 13 августа. По данным пресс-службы Восточного межрегионального СУТ СК России, жительница Санкт-Петербурга вместе с инструктором погрузилась в воду на глубину 20 метров.

Спустя время из-за нехватки весов мужчина всплыл. Он предположил, что туристка присоединится к группе других дайверов, которые погружались отдельно с другим инструктором в акватории Татарского пролива. После этого инструктор вновь погрузился в воду, но не нашел женщину.

К поискам дайвера привлекали 17 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России – 8 специалистов и вертолет Ми-8. В связи с произошедшим следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на Бали 25-летний россиянин утонул после того, как поспорил с двумя друзьями о том, кто сможет пробыть под водой в бассейне дольше всех. По данным СМИ, оба друга погибшего вынырнули до него.

Когда же друзья заметили, что мужчина остается под водой уже долгое время, они попытались спасти его, подняв его тело и сделав искусственные дыхание. Однако ни друзья, ни прибывшая вскоре бригада скорой помощи не смогли спасти жизнь россиянина.

