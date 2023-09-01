Россиянин пропал без вести после купания у берегов Пхукета

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Российский гражданин без вести пропал в районе пляжа Най Янг на севере таиландского курортного острова Пхукет. Об этом туристическая полиция одноименной провинции сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

К правоохранителям информация о пропаже поступила в 19:30 (15:30 по московскому времени).

"В 20:30 (16:30 по Москве. – Прим. ред.) поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем", – говорится в сообщении.

В сезон дождей в Таиланде происходят обратные течения, не позволяющие по прямой доплыть до берега. В этой связи туристам рекомендуется плыть правее или левее, постепенно покидая опасную зону. В консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде уточняли, с начала года в стране скончались около 60 россиян.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ Кристина Осипова пропала в Хургаде при глубоководном погружении. По словам атташе генконсульства РФ Алексея Жиляева, дипмиссия предпринимает все действия, чтобы найти женщину. Осипову никто не видел с 25 августа.

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