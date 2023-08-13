Россиянка погибла после падения с седьмого этажа в Паттайе – СМИ

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Россиянка погибла после падения с седьмого этажа в Паттайе, пишет Bangkok Post со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, инцидент произошел 13 августа в районе Саттахип недалеко от пляжа Джомтьен на западе Паттайи. Полиция получила данные о ЧП около 07:00 (03:00 по московскому времени). Полуобнаженное тело 32-летней россиянки обнаружили около дома.

Правоохранители считают, что падение произошло из окна комнаты, в которой она жила со своим парнем, также гражданином России. По его словам, девушка выпала из окна случайно.

Агентство Pattaya News сообщило, что поднявшись в комнату, сотрудники полиции застали мужчину со стаканом с алкоголем в руке. СМИ заявили, что он был пьян. Мужчину задержали правоохранители.

По данным газеты, погибшая недавно обращалась в полицию и в тайскую иммиграционную службу с заявлением о пропаже паспорта. Полицейские считают, что женщина искала способ вернуться на родину. Специалисты не обнаружили на месте инцидента следов борьбы.

Ранее сообщалось, что российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением.

Уточняется, когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без пульса и дыхания, а все попытки его реанимировать оказались тщетны.



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