Россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже, утонул в море в Таиланде – СМИ

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Российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением. Об этом сообщает портал Phuket News.

Сообщается, что когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без пульса и дыхания, а все попытки его реанимировать оказались тщетны.

По данным издания, погибший приехал на Пхукет на отдых с семьей и остановился в гостинице неподалеку от пляжа Сурин.

Спасатели и власти провинции предупреждают, что сильные подводные течения, направленные от берега, часто возникают во время сезона дождей в Пхукете, и рекомендуют плавать вдоль берега.

По данным портала, за неделю у западных берегов острова утонули уже пять человек – два гражданина Индии, гражданин Сенегала и один гражданин Таиланда. Сообщается, что житель Таиланда утонул в тот же день, в районе того же пляжа, что и россиянин, но на несколько часов раньше.

Ранее стало известно о нападении акулы на человека на пляже курорта Хургада в Египте. Генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные и уточнил, что погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 в районе городского пляжа Dream Beach.

До этого сообщалось, что в октябре 2022 года в Таиланде было найдено тело пропавшей россиянки.

Ее обнаружили в море в километре от места, где она могла войти в воду. Полиция опознала тело по купальнику приметного цвета с фотографии, которую предоставили друзья погибшей.



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