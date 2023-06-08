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17:12

Происшествия

Акула напала на купающегося туриста в Египте

Видео: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Акула утащила купающегося туриста под воду на пляже курорта Хургада в Египте. Об этом сообщает Life.ru.

Мужчина купался в воде, после чего на него напал хищник. Рядом находящаяся девушка успела выплыть.

По словам очевидцев, после трагедии пляж закрыли. Стало известно, что плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней. Однако этому не придали значения, так как думали, что это дельфин.

В Генконсульстве РФ в Хургаде заявили, что погибший – гражданин России.

В прошлом году две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде. Одна из них приехала в Египет из Австрии, трагедия с ней произошла в районе Сахль Хашиш. Хищник откусил ей руку и ногу. Путешественница позже скончалась в медучреждении.

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