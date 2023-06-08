Генконсул РФ в Хургаде подтвердил гибель россиянина в результате нападения акулы

При нападении акулы у побережья египетского города Хургада погиб россиянин. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

По его словам, происшествие случилось около 15:00 8 июня в районе городского пляжа Dream Beach, который расположен в центральной части Хургады.

"В результате (нападения акулы. – Прим. ред.) погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения", – сказал Воропаев.

Он уточнил, что Генконсульство РФ находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

"В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг", – сказано в сообщении телеграм-канала Генконсульства РФ.

Также консульство напомнило, что нельзя игнорировать поступающие от береговой охраны и сотрудников гостиниц сигналы к выходу на сушу.

Ранее сообщалось, что акула утащила купающегося туриста под воду на пляже курорта Хургада в Египте. Мужчина купался в воде, после чего на него напал хищник. Рядом находящаяся девушка успела выплыть.

По информации очевидцев, после трагедии пляж закрыли. При этом плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней. Однако этому не придали значения, так как думали, что это дельфин.

Это не первый случай нападения акул в Хургаде. В прошлом году жертвами стали две женщины. Одна из них приехала в Египет из Австрии, трагедия с ней произошла в районе Сахль Хашиш. Хищник откусил ей руку и ногу. Путешественница позже скончалась в медучреждении.