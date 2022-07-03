15:24
Фото: телеграм-канал Baza
Две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды Египта.
"Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря", – говорится в сообщении.
Уточняется, что одна из женщин приехала в Египет из Австрии, ЧП с ней случилось в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Туристка позже скончалась в медучреждении.
В министерстве уточнили, что в настоящее время эксперты изучают детали инцидента и устанавливают причины агрессивного поведения акулы.
Глава провинции в свою очередь призвал запретить любую активность в том районе моря, где случилось происшествие.
Ранее на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и оторвала часть ноги спустившемуся слишком низко парапланеристу.
Местные власти объявили о начале расследования, так как акулы крайне редко заплывают на мелководье у иорданского побережья.
Акула напала на человека в Хургаде
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