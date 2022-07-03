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Две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды Египта.

"Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря", – говорится в сообщении.

Уточняется, что одна из женщин приехала в Египет из Австрии, ЧП с ней случилось в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Туристка позже скончалась в медучреждении.

В министерстве уточнили, что в настоящее время эксперты изучают детали инцидента и устанавливают причины агрессивного поведения акулы.

Глава провинции в свою очередь призвал запретить любую активность в том районе моря, где случилось происшествие.

Ранее на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и оторвала часть ноги спустившемуся слишком низко парапланеристу.

Местные власти объявили о начале расследования, так как акулы крайне редко заплывают на мелководье у иорданского побережья.

