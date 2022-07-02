Акула напала на человека в Хургаде

Акула напала на человека в египетском курортном городе Хургада. Инцидент произошел в море недалеко от берега на глазах десятков отдыхающих. Женщина умерла по дороге в больницу от болевого шока.

В итоге местные власти на три дня запретили купание и погружения в районе происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

