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Москва 24

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15:18

Жидкин сообщил, что парки в ТиНАО создают и за счет застройщика

городэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парки в ТиНАО создают не только за счет городского бюджета, в этом активно участвуют и застройщики, рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в эфире телеканала Москва 24.

Он назвал парки важной составляющей развития района. По его словам, за 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах появилось свыше 20 парков. При этом до 2035 года в ТиНАО планируется создать 86 таких зон.

"Важно отметить, что в этой работе активно задействованы застройщики, девелоперы, которые разбивают парки на прилегающих к жилым комплексам землях", – сказал Жидкин.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей ТиНАО с 10-летним юбилеем присоединения к столице. По его словам, первый юбилей ТиНАО является большим праздником для столицы. По этому случаю с 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на площадь Революции пройдет фестиваль "10 лет. Новая Москва".

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