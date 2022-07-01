Объем инвестиций в развитие ТиНАО достиг 3 трлн рублей за 10 лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"
Около 3 триллионов рублей вложили в развитие Троицкого и Новомосковского округов за десять лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
"Интерес совершенно точно растет, потому что с каждым годом доля внебюджетного рубля увеличивается по сравнению с бюджетным. За 10 лет в ТиНАО проинвестировано 3 триллиона рублей, из которых 2,4 триллиона рублей – это внебюджетные источники", – сказал он.
Жидкин отметил, что наиболее масштабным объектом на территории ТиНАО будет административно-деловой комплекс в Коммунарке, где на 469 гектарах может появиться порядка 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит организовать 164 тысячи рабочих мест.
Там планируется создать, по словам главы департамента, новые объекты социальной и культурной инфраструктуры, в частности крупный музейный комплекс.
Ранее Сергей Собянин открыл в ТиНАО электробусный парк "Красная Пахра". Его площадь равна больше 20 тысячам квадратных метров, что делает его крупнейшим автобусным парком в Европе.
Градоначальник отметил, что развитие ТиНАО , где на сегодняшний день создано порядка 200 тысяч новых рабочих мест, было бы невозможным без улучшения транспортной инфраструктуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: