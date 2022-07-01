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Экономика

14:20

Объем инвестиций в развитие ТиНАО достиг 3 трлн рублей за 10 лет

городэкономика

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ГК "А101"

Около 3 триллионов рублей вложили в развитие Троицкого и Новомосковского округов за десять лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

"Интерес совершенно точно растет, потому что с каждым годом доля внебюджетного рубля увеличивается по сравнению с бюджетным. За 10 лет в ТиНАО проинвестировано 3 триллиона рублей, из которых 2,4 триллиона рублей – это внебюджетные источники", – сказал он.

Жидкин отметил, что наиболее масштабным объектом на территории ТиНАО будет административно-деловой комплекс в Коммунарке, где на 469 гектарах может появиться порядка 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит организовать 164 тысячи рабочих мест.

Там планируется создать, по словам главы департамента, новые объекты социальной и культурной инфраструктуры, в частности крупный музейный комплекс.

Ранее Сергей Собянин открыл в ТиНАО электробусный парк "Красная Пахра". Его площадь равна больше 20 тысячам квадратных метров, что делает его крупнейшим автобусным парком в Европе.

Градоначальник отметил, что развитие ТиНАО , где на сегодняшний день создано порядка 200 тысяч новых рабочих мест, было бы невозможным без улучшения транспортной инфраструктуры.

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Сюжет: 10 лет ТиНАО

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