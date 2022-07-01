Собянин открыл крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл в ТиНАО электробусный парк "Красная Пахра". Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим автобусным парком в Европе.

"Сегодня мы присутствуем на открытии самого современного, самого большого в Европе парка электробусов, <...> который обеспечит оптимальное размещение новых машин и обеспечит перевозки наземным транспортом на большой территории Новомосковского и Троицкого округов. Я думаю, что в течение года весь парк будет заполнен новыми электробусами", – сказал мэр в ходе открытия объекта.

Он отметил, что Москва, несмотря на все сложности, продолжит реализовывать программы производства общественного транспорта, а также выразил надежду на то, что со временем весь транспорт в столице станет электрическим. По словам градоначальника, развитие Новой Москвы, где на сегодняшний день создано порядка 200 тысяч новых рабочих мест, было бы невозможным без улучшения транспортной инфраструктуры.

Строительство парка "Красная Пахра" шло с весны прошлого года. Он предназначен для хранения и обслуживания до 300 электробусов, однако может обслуживать и обычные автобусы. Пока что в парке находятся электробусы маршрутов № 17, 871, 874к, однако со временем их перечень будет расширяться: туда переведут почти половину обслуживающего ТиНАО транспорта, который сегодня вынужден выезжать на маршруты из парков, расположенных в пределах МКАД.

Запуск парка обеспечит работой порядка 1 600 человек. За обслуживание машин будет отвечать "КАМАЗ". В планах также построить поблизости специальный ремонтный завод.

Ожидается, что "Красная Пахра" позволит городу экономить примерно 180 миллионов рублей ежегодно за счет сокращения нулевого пробега электробусов. Улучшится и экологическая обстановка в округе за счет постепенной замены автобусов их электрическими аналогами: выбросы углекислого газа сократятся на 18 тысяч тонн в год.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к концу 2023 года столичный парк электробусов планируется расширить вдвое – до двух тысяч машин. По словам мэра, на сегодняшний день сеть их маршрутов составляет 790 километров, ежедневно передвижение на электробусах предпочитают 350 тысяч человек.

