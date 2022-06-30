Сергей Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино

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Фото: sobyanin.ru
За последние годы в столичных районах Солнцево и Ново-Переделкино улучшили транспортное обслуживание местных жителей, построили новые школы, привели в порядок поликлиники, благоустроили парки и дворы. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
"В октябре 2010 года мы начали реализацию программы комплексного развития Москвы. <...> Проекты благоустройства охватили десятки тысяч городских объектов – от Тверской до небольших парков у МКАД. <...> Как большое путешествие складывается из отдельных дней, так и город состоит из отдельных районов", – написал мэр.
Первое, на что обратил внимание градоначальник, говоря об изменениях в двух районах на западе Москвы, – улучшение транспортной инфраструктуры. Началось строительство Солнцевской линии метро, появилась альтернатива "Юго-Западной" в виде станции "Саларьево", что позволило разгрузить первую.
В течение полутора лет планируется открытие двух станций метро: "Солнцево" и "Ново-Переделкино". Кроме того, заработает МЦД-4, который соединит семь столичных вокзалов, несколько линий метро и МЦК. Уже в текущем году завершится реконструкция станций Мещерская и Переделкино будущего диаметра.
В районах была улучшена и дорожная сеть. Основная проблема наблюдалась на пересечении Боровского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее удалось решить посредством реконструкции развязки МКАД и самой вылетной магистрали. Также за счет СВХ и проспекта Генерала Дорохова появились альтернативные пути проезда, а в скором времени будет завершено строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
В районах продолжается реализация программы реновации. Всего по ней планируется расселить 57 старых домов, в которых живут порядка восьми тысяч горожан. Первым домом по программе реновации там стала новостройка на улице Щорса, куда сейчас переезжают жители трех домов. Между тем проектируются и строятся еще пять домов.
Продолжается и развитие социальной инфраструктуры. За последние годы в районах построили четыре новые школы на 2 500 мест и два детских сада на 500 мест. В ближайшее время планируется построить еще одну школу и детсад в Ново-Переделкине, а также один детсад в Солнцеве.
Также в районе провели реконструкцию филиала № 194 поликлиники № 212 на Солнцевском проспекте. А на пересечении Волынской улицы и улицы Авиаторов завершается строительство новой детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в день. Продолжается реконструкция детской поликлиники № 132.
Кроме того, за последние годы в районах появились новые ледовые дворцы "Солнцево" и "Арктика", был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Федосьино. Также прошел ремонт в библиотеке № 197 имени Ахматовой и трех школах искусств, в числе которых детская художественная школа "Солнцево".
Не забывали городские власти и о благоустройстве территорий. В последние годы в порядок были приведены 10 парков, в том числе парковая территория на Лукинской улице, Центральный парк, пространства у пруда по улице Федосьино и возле Малого Солнцевского пруда. Также благоустройство затронуло 130 дворов и школьные территории.
"В ближайших планах – благоустройство озелененной территории на улице Авиаторов. Еще один проект – создание современной скейт-площадки в Парке 60-летия Октября. Надеюсь, что вскоре будет завершена реконструкция кинотеатра "Солнцево", – подытожил мэр.
Ранее сообщалось, что в 2022 году на пруду Коньково-Деревлево Нижний появится живой фильтр со специальными водными растениями. Биоплато улучшит экологический баланс водоема, создаст условия для гнездования водоплавающих птиц.
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