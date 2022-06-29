Зона биоплато появится на нижнем пруду в Конькове в 2022 году

29 июня, 23:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Живой фильтр со специальными водными растениями появится на пруду Коньково-Деревлево Нижний. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Создание таких площадок является важным элементом благоустройства водоемов.
"Высаживаемые водные растения способствуют улучшению экологического баланса прудов и рек. Также зоны биоплато формируют благоприятные условия для гнездования водоплавающих птиц", – говорится в сообщении.
Также на юго-западе столицы создадут гидроботаническую площадку на пруду Юго-Запад № 3. Всего в нынешнем году работы проведут на 11 водоемах города, где создадут 21 зону биоплато.
Ранее сообщалось, что благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе завершат летом 2022 года. Там уже очистили 2,4 гектара, сделали берегоукрепление. В дальнейшем планируется создание четырех биоплато площадью более 800 квадратных метров.
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