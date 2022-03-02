Благоустройство Щукинского парка началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-западе столицы стартовали работы по сохранению и восстановлению территории Щукинского парка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вместе с Всехсвятской рощей раньше парк входил в огромный зеленый массив – Большую Всехсвятскую рощу. Сейчас эти участки разделяют медицинские учреждения. В рамках проекта планируется объединить эти территории единым прогулочным маршрутом, создать зоны для отдыха.

По контуру всего Щукинского парка выставлено ограждение, чтобы быстрее обустроить дорожки и вновь открыть территорию для людей. В местах, где идут работы, стволы деревьев защитили специальными коробами. Специалисты начали демонтировать старые покрытия и делать траншеи для кабелей освещения и видеонаблюдения.

Замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что Щукинский парк – это место для занятий спортом, семейных прогулок с детьми и отдыха для всех возрастных категорий. По его словам, такое использование предполагает наличие определенной инфраструктуры, которая есть и сейчас в парке, но давно устарела и не отвечает сегодняшним требованиям и своему функционалу.

Помимо этого, по его словам, недалеко от парка строятся три новых ЖК, которые повлияют на перераспределение пешеходных потоков и увеличат нагрузку на рекреационную инфраструктуру. Дорожка для прогулок пройдет через все эти территории. Каждый участок войдет в общую рекреационную систему. На этом кольцевом маршруте появятся места для пеших прогулок и бега, площадки для отдыха и зоны для занятий спортом.

Основные транзитные маршруты и историческую планировку парка сохранят. Его территорию адаптируют для маломобильных горожан. На входах и в местах пересечения транзитных путей появятся зоны с лавочками.

На детских и спортивных площадках установят новое оборудование для разных возрастов. Появится также площадка для выгула и дрессировки собак, разделенная на зоны для крупных и мелких пород.

Для Щукинского парка разработали парковые беседки, павильоны сервисов и вышки для наблюдения за птицами и белками. Событийная площадь расположится у одного из входов в Щукинский парк. Она будет открывать главную аллею, ведущую к центральной клумбе.

Там планируются места для отдыха и павильоны сервисов. Площадь предназначена для проведения мероприятий и фестивалей. На территории заменят существующие беседки, а также установят вышки для наблюдения за птицами и белками, для которых местные жители по традиции развешивают в парке кормушки.

В зоне отдыха дополнительно высадят деревья и кустарники, а также обустроят цветники. Преимущественно там появятся саженцы сосны. Растения для разных зон подбирали так, чтобы они создавали красивый пейзаж в любое время года.

В парке заменят старое освещение. Рабочие установят новые фонари с направленным световым потоком для основных транзитных маршрутов, зон отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что в столице на территории "Южного порта" появится аналог Центрального парка Нью-Йорка. Планируется обустроить крупную парковую зону с искусственным озером, через которое построят мост. Вместе мост и пруд создадут форму ландшафта, которая станет и арт-объектом, и местом для прогулок. В центре моста организуют смотровую площадку с зонами отдыха.

К искусственному водоему будет примыкать русло ручья, наполняемое дождевой водой, а по обе стороны от него оборудуют сеть из островов с различными зонами. Кроме того, на территории парка появятся сад камней "Неизведанная планета", спортивная площадка, теплицы и грядки, амфитеатр на открытом воздухе, площадки для пикников. Всего площадь парка составит более 2 гектаров.