Реконструкцию Шелепихинской набережной завершат в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Стартовавшие в июле минувшего года работы по реконструкции и благоустройству Шелепихинской набережной планируется завершить в 2024 году, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

"Работы проводятся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца", – заявил Загрутдинов.

Отмечается, что строительство развязки будет осуществляться в три этапа, последним из которых станет реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной. В рамках этих работ планируется высадить 11 144 кустарника, 287 деревьев и разбить 10,3 гектара газона.

"В настоящий момент ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, канализации, электрических сетей, дождевой канализации", – пояснил Загрутдинов.

В департаменте уточнили, что первый этап работ, в рамках которого специалисты выполнили реконструкцию Мукомольного и Проектируемого проездов общей протяженностью более километра, уже завершен. В настоящее время они выполняют второй этап, предусматривающий строительство четырех эстакад: через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, эстакаду вдоль ботанического сада Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова и два съезда с северного дублера Кутузовского проспекта.

"Всего построят и реконструируют 9,7 километра дорог", – отмечается в материале.

Ранее столичные власти утвердили проект благоустройства территории возле станции Марьина Роща второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). На станции оборудуют новую платформу, также там появится внеуличный пешеходный переход.