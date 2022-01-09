Более 3 тыс фонарей вернули исторический облик в Москве за 10 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 3 тысяч фонарей вернули исторический облик в рамках программы городского благоустройства с 2012 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Фонари восстановили по старинным фотографиям и архивным чертежам. К винтажному стилю добавили и современные технологии – новые лампы, которые расходуют меньше энергии и создают мягкое и рассеянное освещение для пешеходов и автомобилистов.

"Сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Каждый вечер на столичных улицах в буквальном смысле зажигается миллион ламп – это и фонари на улицах, магистралях и во дворах, и архитектурно-художественная подсветка зданий. За 10 лет в Москве установлено порядка 300 тысяч опор наружного освещения", – говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что уличное освещение в столице появилось в 1730 году по приказу императрицы Анны Иоанновны. Стеклянные светильники на деревянных столбах зажигали зимой, а в качестве топлива использовали конопляное масло.

Керосиновые и газовые фонари стали появляться на московских улицах в 60-е годы XIX века. Сегодня подобные им фонари можно встретить в Калашном, Вознесенском и Крестовоздвиженском переулке, на улице Пречистенка, в сквере у дома 10 на Покровском бульваре и у Кремля.

Кроме того, на порядка 60 улиц в центре столицы можно встретить аналоги высоких газокалильных фонарей, которые использовали в начале XX века. Они давали силу света от 100 свечей и были выполнены в стиле модерн, с тонкой чугунной колонной и ажурным кронштейном со светильником, свет которого был направлен вниз.

Ранее Сергей Собянин назвал важной задачей сохранение темпов реставрации исторического наследия Москвы. По его словам, с 2011 года в столице отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия.

