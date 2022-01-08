Павильон "Шестигранник" в Парке Горького начнут восстанавливать в текущем году

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Восстановление павильона "Шестигранник" в Парке Горького в Москве планируется начать в течение 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея современного искусства "Гараж".

"Работы начнутся в 2022 году. Восстановление павильона займет от трех до пяти лет", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что павильон станет самым объемным – его подземная площадь составит 5 тысяч квадратных метров – пространством музея, что позволит реализовывать инициативы, которые в настоящее время невозможны в пределах павильона "Времена года". В "Шестиграннике", в частности, разместится галерея площадью 1,5 тысячи квадратных метров, архив библиотеки и книжный магазин.

Ответственным за восстановление павильона выступит японское архитектурное бюро SANAA.

Ранее на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Зданию вернули исторический облик настолько, насколько это было возможно: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали.

