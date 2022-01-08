Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21:01

Павильон "Шестигранник" в Парке Горького начнут восстанавливать в текущем году

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восстановление павильона "Шестигранник" в Парке Горького в Москве планируется начать в течение 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея современного искусства "Гараж".

"Работы начнутся в 2022 году. Восстановление павильона займет от трех до пяти лет", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что павильон станет самым объемным – его подземная площадь составит 5 тысяч квадратных метров – пространством музея, что позволит реализовывать инициативы, которые в настоящее время невозможны в пределах павильона "Времена года". В "Шестиграннике", в частности, разместится галерея площадью 1,5 тысячи квадратных метров, архив библиотеки и книжный магазин.

Ответственным за восстановление павильона выступит японское архитектурное бюро SANAA.

Ранее на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Зданию вернули исторический облик настолько, насколько это было возможно: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать