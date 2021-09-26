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09:18

На ВДНХ завершилась реставрация павильона "Микробиологическая промышленность"

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 "Микробиологическая промышленность", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, павильону максимально вернули исторический облик – утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали.

Помещения павильона оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации и водоснабжения. Теперь они могут эксплуатироваться круглый год, а не только летом, как ранее.

Бирюков добавил, что зданию вернули первоначальный светло-серый цвет, лоджию главного фасада вновь выделили травянисто-зеленым цветом, как это было в 1954 году.

"Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трехцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка. В павильоне расчистили и восстановили обнаруженную в ходе работ живопись на потолках", – добавил заммэра.

По его словам, что в первый зал вернули деревянный резной фриз, который утеряли, во втором зале воссоздали сложные лепные розетки.

Прилегающую к павильону территорию благоустроили. Работы полностью завершатся в 2022 году.

Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2. Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.

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