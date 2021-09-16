В столице отреставрировали фасады палат Петра Киреевского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, дом, который называют палатами Киреевского, состоит из двух этажей и помещений в цоколе.

"Это название сложилось исторически, однако в нем кроется противоречие. Знаменитый фольклорист XIX столетия Петр Киреевский никогда не жил в палатах. При нем здание считалось особняком. Палаты XVII века ученые-реставраторы уже в наше время обнаружили в основании этого дома. То есть фактически он состоит из двух частей, принадлежащих разным эпохам", – говорится в сообщении.

Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.

"До начала реставрации специалисты долго и кропотливо изучали архивные материалы, фотографии и документы. Сейчас завершен важный этап – восстановление фасадов здания", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что комплексную реставрацию здания планируют завершить к концу следующего года. Специалисты продолжат восстанавливать кровлю, а также интерьеры палат.

Ранее стало известно, что в Москве отреставрируют особняк начала XIX века, расположенный по адресу проспект Мира, дом 25, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты уже начали демонтаж перегородок, расчистку стен и потолков, а также укрепление фундамента.

В здании планируется привести в порядок каменную кладку, печные трубы, исторические окна и двери, кровлю и лепнину, на фасаде заделают трещины, перекрасят его в исконный горчичный цвет.

