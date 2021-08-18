На проспекте Мира отреставрируют особняк начала XIX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве отреставрируют особняк начала XIX века, расположенный по адресу проспект Мира, дом 25, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В изящном особняке на проспекте Мира раньше проводились только локальные ремонтные и восстановительные работы, а вот комплексной реставрации не было с момента его постройки. Сейчас специалисты приступили к долгожданному сохранению памятника модерна", – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он отметил, что специалисты уже начали демонтаж перегородок, расчистку стен и потолков, а также укрепление фундамента. Предварительно были изучены особенности здания и архивные материалы, в соответствии с которыми был подготовлен проект реставрации.
Уточняется, что в здании планируется привести в порядок каменную кладку, печные трубы, исторические окна и двери, кровлю и лепнину, на фасаде заделают трещины, перекрасят его в исконный горчичный цвет. Весь сохранившийся исторический декор отреставрируют, а утраченные элементы интерьера воссоздадут. Также предстоит восстановить ограду вокруг особняка.
Завершить работы планируется до конца 2022 года.
Изначально особняк построили в стиле классицизм, его первой владелицей была надворная советница Мария Антоновна Раевская. В 1902 году его перестроили в стиле модерн – таким он сохранился до наших дней. Последним его владельцем бы хозяин ткацкой фабрики Сергей Моргунов. В советское время в здании располагалась больница, а сегодня его занимает "Хор Турецкого".
Ранее сообщалось, что интерьерам церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной вернут исторический облик. Специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу.
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