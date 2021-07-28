Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Комплекс зданий и сооружений, которые расположены при въезде в усадьбу Воронцово, отреставрируют. Информация об этом появилась на mos.ru.
"Проект предусматривает не только реставрацию объектов культурного наследия, но и благоустройство территории усадьбы Воронцово. Там проложат дорожку из гранитных плит, обустроят зону отдыха с малыми архитектурными формами, заменят на новый булыжник, газоны и освещение, отремонтируют отмостки", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В планах замена кровли и водосточных труб на северной и южной сторожках, а также установка над существующими печными трубами жестяных дымников. Специалистам предстоит расчистить поверхности фасадов из кирпича и камня, отреставрировать швы кирпичной кладки, покрасить их и обработать поверхность составом с водоотталкивающими свойствами.
В материале говорится и о планах отреставрировать входные дверные проемы, а также восстановить историческую конструкцию перемычек с лучковым верхом и горизонтальным низом. В сторожках будут обновлены стены, потолки, полы. Чердачные перекрытия утеплят и отремонтируют, а двери и окна заменят на новые с сохранением стилистики строений.
Леонов рассказал, что в одной из сторожек будет офис сотрудников парка и службы охраны, в другой же разместится экскурсионное бюро и книжный магазин. Важно, что они будут доступны для маломобильных посетителей.
В ходе ремонтных работ приведут в порядок изогнутую каменную ограду с воротами и двумя калитками, металлические элементы створок. Планируется провести обновление кирпичной кладки арки, столбов и стенок.
"На въездном каменном мосту через декоративный ров расчистят поверхность белого камня, включая парапеты и столбики, обновят и покрасят металлические цепи ограждений. Специалисты отремонтируют свод моста, восстановят утраченную традиционную каменную выстилку и частично положат ровное покрытие для удобства маломобильных граждан", – говорится в материале.
Инженерные системы парковых объектов также планируется модернизировать.
Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что Воронцовский парк является излюбленным местом отдыха горожан, и люди обращают внимание на архитектурные памятники, входящие в ансамбль усадьбы.
"Сейчас здесь продолжается масштабная реставрация. В нашем ведомстве были согласованы проекты будущих работ, которые позволят привести историческую усадьбу в порядок. Кроме того, мы будем контролировать весь процесс реставрации", – заявил Емельянов.
Ранее сообщалось, что интерьерам церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной вернут исторический облик. Специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: