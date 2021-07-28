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Комплекс зданий и сооружений, которые расположены при въезде в усадьбу Воронцово, отреставрируют. Информация об этом появилась на mos.ru.

"Проект предусматривает не только реставрацию объектов культурного наследия, но и благоустройство территории усадьбы Воронцово. Там проложат дорожку из гранитных плит, обустроят зону отдыха с малыми архитектурными формами, заменят на новый булыжник, газоны и освещение, отремонтируют отмостки", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В планах замена кровли и водосточных труб на северной и южной сторожках, а также установка над существующими печными трубами жестяных дымников. Специалистам предстоит расчистить поверхности фасадов из кирпича и камня, отреставрировать швы кирпичной кладки, покрасить их и обработать поверхность составом с водоотталкивающими свойствами.

В материале говорится и о планах отреставрировать входные дверные проемы, а также восстановить историческую конструкцию перемычек с лучковым верхом и горизонтальным низом. В сторожках будут обновлены стены, потолки, полы. Чердачные перекрытия утеплят и отремонтируют, а двери и окна заменят на новые с сохранением стилистики строений.

Леонов рассказал, что в одной из сторожек будет офис сотрудников парка и службы охраны, в другой же разместится экскурсионное бюро и книжный магазин. Важно, что они будут доступны для маломобильных посетителей.

В ходе ремонтных работ приведут в порядок изогнутую каменную ограду с воротами и двумя калитками, металлические элементы створок. Планируется провести обновление кирпичной кладки арки, столбов и стенок.

"На въездном каменном мосту через декоративный ров расчистят поверхность белого камня, включая парапеты и столбики, обновят и покрасят металлические цепи ограждений. Специалисты отремонтируют свод моста, восстановят утраченную традиционную каменную выстилку и частично положат ровное покрытие для удобства маломобильных граждан", – говорится в материале.

Инженерные системы парковых объектов также планируется модернизировать.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что Воронцовский парк является излюбленным местом отдыха горожан, и люди обращают внимание на архитектурные памятники, входящие в ансамбль усадьбы.

"Сейчас здесь продолжается масштабная реставрация. В нашем ведомстве были согласованы проекты будущих работ, которые позволят привести историческую усадьбу в порядок. Кроме того, мы будем контролировать весь процесс реставрации", – заявил Емельянов.

Ранее сообщалось, что интерьерам церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной вернут исторический облик. Специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу.

