Памятник Александру Твардовскому на Страстном бульваре отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент культурного наследия Москвы объявил о планах отремонтировать памятник Александру Твардовскому на Страстном бульваре. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"После недавнего обследования специалисты определили, что памятнику требуется ремонт. Эти работы запланированы на 2022 год", – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Специалист напомнил, что памятник отличает направленный вниз взгляд писателя и автограф Твардовского, прорезанный под посвятительной надписью.

Монумент был установлен на Страстном бульваре в 2013 году. Его разместили вблизи редакции журнала "Новый мир", который Александр Твардовский продолжительное время возглавлял. Для ремонта специалисты изучат научно-проектную документацию и рассмотрят особенности монумента.

В мае 2021 года заммэра Москвы Наталья Сергунина анонсировала ремонт бюста Михаила Кутузова, который установили в столице в 1958-м году. По ее словам, реставрация приурочена к 210-летию Отечественной войны 1812 года.