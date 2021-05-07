Исторический дом на 1-й Дубровской отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фасад исторического здания на 1-й Дубровской, 8а, в Южнопортовом районе столицы планируют отреставрировать. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жилой дом и памятник конструктивизма построили в 1928 году. В четырех подъездах пятиэтажной постройки расположилось 38 квартир. Когда-то здание являлось частью рабочего поселка Дубровка.
Уточняется, что при ремонте домов-памятников специалисты учитывают их возраст, годы последней реконструкции, состояние инженерных систем и потребность в обновлении. К каждому такому зданию применяется индивидуальный подход, при этом продолжительность работ не всегда превышает таковые, как в случае с обычными домами.
Ранее сообщалось, что в Брюсовом переулке в районе Тверской улицы отреставрируют Дом композиторов. Его построили в 1950 году и до сих пор в нем ежегодно проходят концерты и фестивали.
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