Исторический дом на 1-й Дубровской отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фасад исторического здания на 1-й Дубровской, 8а, в Южнопортовом районе столицы планируют отреставрировать. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жилой дом и памятник конструктивизма построили в 1928 году. В четырех подъездах пятиэтажной постройки расположилось 38 квартир. Когда-то здание являлось частью рабочего поселка Дубровка.

Уточняется, что при ремонте домов-памятников специалисты учитывают их возраст, годы последней реконструкции, состояние инженерных систем и потребность в обновлении. К каждому такому зданию применяется индивидуальный подход, при этом продолжительность работ не всегда превышает таковые, как в случае с обычными домами.

Ранее сообщалось, что в Брюсовом переулке в районе Тверской улицы отреставрируют Дом композиторов. Его построили в 1950 году и до сих пор в нем ежегодно проходят концерты и фестивали.

