В Москве отреставрируют фасад Дома композиторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фасад Дома композиторов в Брюсовом переулке в районе Тверской улицы отреставрируют. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Здание построили к 1950 году. Внутри него расположены два концертных зала на 300 и на 50 мест. Там же работает современная студия звукозаписи с аудиоархивом сочинений советских авторов. Помимо концертов, в нем ежегодно проводят международный фестиваль современной музыки "Московская осень".

Уточняется, что в среднем для сохранности здания его нужно ремонтировать каждые 25 лет. Процесс реставрации исторических зданий не всегда занимает больше времени, чем ремонт многоквартирных домах, уточняется в материале. Однако к первым тем не менее применяется индивидуальный подход.

В конце апреля Сергей Собянин сообщил, что в столице началась реконструкция Южного речного вокзала. Обновят само здание, приведут в порядок причалы и набережные, обустроят велодорожки и зоны отдыха.

