В Москве отреставрируют фасад Дома композиторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фасад Дома композиторов в Брюсовом переулке в районе Тверской улицы отреставрируют. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Здание построили к 1950 году. Внутри него расположены два концертных зала на 300 и на 50 мест. Там же работает современная студия звукозаписи с аудиоархивом сочинений советских авторов. Помимо концертов, в нем ежегодно проводят международный фестиваль современной музыки "Московская осень".
Уточняется, что в среднем для сохранности здания его нужно ремонтировать каждые 25 лет. Процесс реставрации исторических зданий не всегда занимает больше времени, чем ремонт многоквартирных домах, уточняется в материале. Однако к первым тем не менее применяется индивидуальный подход.
В конце апреля Сергей Собянин сообщил, что в столице началась реконструкция Южного речного вокзала. Обновят само здание, приведут в порядок причалы и набережные, обустроят велодорожки и зоны отдыха.
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