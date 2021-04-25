В Москве началась реконструкция Южного речного вокзала

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В Москве стартовали работы по реконструкции Южного речного вокзала. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Начинаем масштабную реконструкцию Южного речного вокзала. Это важная транспортная точка Москвы на юге столицы", – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что сейчас этот вокзал нечасто принимает круизные теплоходы, и это необходимо исправить. Этим летом отсюда можно будет отправиться в круиз к городам юга страны. Чтобы закончить реконструкцию быстрее, работы будут вестись даже в период летней навигации.

Собянин рассказал, что планируется обновить здание речного вокзала, причалы и набережную, обустроить велодорожки и зоны отдыха.

"Реставрацию планируем закончить ко Дню города в 2022 году. Южный речной вокзал станет удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха", – заключил мэр.

Ранее сообщалось о завершении обустройства зон отдыха в парке Северного речного вокзала. Москвичи смогут отдыхать у бассейнов, а маломерные суда швартоваться у плавучих причалов.