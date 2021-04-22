Безлимитные билеты подготовили к навигации на Москве-реке 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые форматы билетов, позволяющие в течение 24 либо 48 часов пользоваться судами во время навигации на Москве-реке, подготовили для жителей и гостей столицы на этот сезон. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Зампредседателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая рассказала, что речные прогулки пользуются особой популярностью у москвичей.

"Одна из главных новаций этого сезона – экскурсии по воде в формате Hop-On Hop-Off. Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках, гулять по городу, после чего снова вернуться к прогулке по воде. Такой подход соответствует лучшим мировым практикам и сделает Москву еще более доступным и привлекательным городом для туристов", – отметила Шаршавицкая.

Также туристам и отдыхающим предложат новые маршруты.

"Планируется запуск кругового маршрута от причала Парка Горького с разворотом у "Зарядья" без промежуточных остановок. Прогулка продлится 50 минут. Кроме того, подготовлены различные тематические экскурсии с квизами", – уточняется в сообщении.

Кроме того, каждые полчаса будут курсировать рейсы с остановками на пяти причалах в центре города. Отдыхающие смогут пользоваться аудиогидами на шести языках, подниматься на телескопическую крышу. На всех судах будут соблюдаться необходимые санитарные требования. Безлимитные билеты можно приобрести онлайн.

"Важное внимание уделяется безопасности туристов. Москва присоединилась к международной программе Safe Travels. Это первая глобальная инициатива в сфере безопасности путешествий на фоне пандемии, выдвинутая Всемирным советом по путешествиям и туризму в 2020 году. Знак Safe Travels уже получила флотилия, курсирующая по Москве-реке. Это значит, что на всех судах соблюдаются необходимые санитарные требования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подготовка к старту навигации столичных причалов и набережных завершена. Открытие навигации состоится в конце апреля.

В частности, с 24 апреля заработает речной маршрут, связывающий Химки и Северный речной вокзал. Маршрут будет запущен при поддержке администрации Химок.

