Навигация по Москве-реке открылась раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Навигация по Москве-реке от моста Багратион до Южного речного вокзала открылась раньше срока. Об этом информирует сайт Канала имени Москвы.

Изначально старт навигации был запланирован на 24 апреля. Позднее он был перенесен на 13 число. Такое решение объяснялось благоприятными гидрометеорологическими условиями.

"По согласованию с Росморречфлотом раньше предварительно установленного срока (откроем навигацию. – Прим. ред.)", – заявили в пресс-службе канала.

До этого стало известно, что столичные власти планируют наладить регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке в течение двух-трех лет.

Речь шла не только о туристических речных трамваях. По задумке авторов, перевозки будут выполнять и транспортную функцию.