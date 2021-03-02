Собянин перечислил основные планы развития транспорта в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Сергей Собянин в ходе президиума правительства столицы рассказал о задачах транспортного комплекса в 2021 году.

В частности, мэр анонсировал обновление подвижного состава метро – столичная подземка получит 337 новых вагонов "Москва-2020". Кроме того, в столице продолжат развивать электротранспорт. В Москву поставят 400 электробусов, для которых оборудуют 164 новые зарядные станции, а также 70 низкопольных трамвайных вагонов.

Дополнительная задача городских властей – обеспечение доступной велосипедной среды. Для городской системы велопроката приобретут еще тысячу велосипедов (из них 500 – на электрическом ходу) и разместят 67 станций аренды. На улицах города также появятся до 18 километров временных велополос и 1 тысяча парковок для велосипедов.

Помимо этого, в Москве введут в оборот виртуальные карты "Тройка" и продолжат распространение проездного в регионах РФ с упором на Московскую область. Цифровые возможности столицы расширят за счет нового функционала мобильного приложения "Московский транспорт".

Кроме того, в приоритете городских властей остаются открытие новых станций Большой кольцевой линии метро и строительство и реконструкция 11 городских вокзалов Московских центральных диаметров.

Важной задачей 2021 года обозначено улучшение доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных пассажиров и подготовка к запуску речного транспорта.

Также Собянин затронул тему безопасности на дорогах Москвы. Он отметил, что число погибших в ДТП в столице с 2010 года уменьшилось в два раза.

"Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился более чем в два раза – с 6,6 в 2010 году до 2,97 в 2020 году", – уточнили в пресс-службе мэра и правительства города.

Работа над улучшением безопасности дорожного движения в столице позволила за последние 10 лет сохранить порядка 2,5 тысячи жизней, подчеркнул градоначальник. Собянин уточнил, что по степени безопасности на дорогах Москва занимает первое место среди всех субъектов РФ.

Ранее в ГИБДД Москвы назвали самые опасные часы и дни недели с точки зрения потенциальных ДТП. Выяснилось, что чаще всего аварии происходят в период с 17:00 до 20:00. Что касается дней недели, то небольшой пик обычно приходится на пятницу.